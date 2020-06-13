12 июня 2020
11 июня 2020

На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

© Служба новостей «URA.RU»
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Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, оружие
Использовалось травматическое оружие, один пистолет изъят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Новомосковском рынке произошла перестрелка. Один из участников конфликта получил ранение, сейчас он находится в больнице, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

«Конфликт на Новомосковском рынке произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Сначала он перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь», — сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка. По его словам, один из них был госпитализирован с ранением. Второй участник перестрелки скрылся с места происшествия, его до сих пор не нашли.

Сотрудники полиции установили личности обоих участников конфликта и изъяли один пистолет, уточняет Горелых. По предварительным данным, в стрельбе применялось травматическое оружие, однако так ли это, будет установлено на экспертизе. Гильзы в данный момент проверяют эксперты.

По факту перестрелки, как предполагает полковник Горелых, может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Он также добавил, что изъяты записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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