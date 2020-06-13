Костюшкин раскритиковал Собчак, пошутившую про его изнасилование

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Ранее на youtube-канале «Осторожно Собчак» вышел новый выпуск информационной передачи «Осторожно, новости!». В нем Ксения Собчак пародировала спор с ведущим новостей, в котором припомнила об изнасиловании Стаса Костюшкина, напоминает сайт argumenti.ru .

Отвечая музыканту, Собчак отметила, что цензура в юморе — это то, чем занимались в СССР «не очень приличные люди». По словам журналистки, в ее ролике нет ни оскорблений, ни издевательств, а есть только политическая сатира. Также Собчак написала, что раздача указаний, что можно делать, а что нет, является «диктатурой смыслов». В завершении своего высказывания Собчак написала, что сравнение ее шутки с издевательством над темой педофилии является преувеличением.

«Есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту», — написал Костюшкин.

Музыкант Стас Костюшкин ответил журналистке Ксении Собчак, которая в своем ролике сатирически упомянула о его изнасиловании в детстве. Костюшкин написал Собчак в комментариях в Instagram, скриншот переписки она выложила в своем telegram-канале.

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