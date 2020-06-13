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Кроме этого, в августе накопительные пенсии будут проиндексированы более чем 9%. Почти на 8% будут проиндексированы выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Также для неработающих пенсионеров введут новую льготу по кредитам: те, чей доход составляет менее двух МРОТ (24,3 тысячи рублей), смогут получить рассрочку по долгам.

Новые льготы также ожидает пенсионеров возрастом от 75 лет — им будет производиться доплата, пишет « Федеральное агентство новостей ». Ранее она делалась только гражданам старше 80 лет. Документ уже одобрило правительство, сейчас его рассматривает Госдума.

Кроме того, с 1 июля будет проводиться индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Этой категории граждан будет сделан перерасчет с учетом всех плановых индексаций. В настоящий момент соответствующий документ находится на рассмотрении в Госдуме, его планируется принять до конца июня.

«С начала июля надбавки к страховым пенсиям получат пожилые россияне, являющиеся опекунами несовершеннолетних», — пишет « Национальная служба новостей ». Деньги начнут поступать уже с 1 июля.

Определенным категориях российских пенсионеров проиндексируют пенсии в июле 2020 года. Надбавки получат, в частности, опекуны несовершеннолетних детей.

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