Российских пенсионеров ждут прибавки с начала июля. Кому станут платить больше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, набережная, река исеть, динамо, пенсионеры
В начале июля пенсии части россиян начнут индексировать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Определенным категориях российских пенсионеров проиндексируют пенсии в июле 2020 года. Надбавки получат, в частности, опекуны несовершеннолетних детей.

«С начала июля надбавки к страховым пенсиям получат пожилые россияне, являющиеся опекунами несовершеннолетних», — пишет «Национальная служба новостей». Деньги начнут поступать уже с 1 июля.

Кроме того, с 1 июля будет проводиться индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Этой категории граждан будет сделан перерасчет с учетом всех плановых индексаций. В настоящий момент соответствующий документ находится на рассмотрении в Госдуме, его планируется принять до конца июня.

Новые льготы также ожидает пенсионеров возрастом от 75 лет — им будет производиться доплата, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее она делалась только гражданам старше 80 лет. Документ уже одобрило правительство, сейчас его рассматривает Госдума.

Также для неработающих пенсионеров введут новую льготу по кредитам: те, чей доход составляет менее двух МРОТ (24,3 тысячи рублей), смогут получить рассрочку по долгам.

Кроме этого, в августе накопительные пенсии будут проиндексированы более чем 9%. Почти на 8% будут проиндексированы выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...