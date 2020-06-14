На месте происшествия работали медики и сотрудники МЧС
В Екатеринбурге на пересечении улиц Токарей и Кирова произошло ДТП. Одну из машин от сильного удара отбросило на тротуар, после чего она загорелась. Об этом URA.RU сообщили свидетели.
«Судя по всему, ВАЗ-2114 пытался проскочить на мигающий желтый, а белый „Мерседес“ начал движение со светофора чуть раньше», — рассказали свидетели. В отечественной машине было двое человек, в иномарке- один. Все пострадали, их доставили в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Выясняются обстоятельства случившегося.