13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

В результате ДТП в Екатеринбурге загорелась машина. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работали медики и сотрудники МЧС Фото: ИА «Ночные Новости»

В Екатеринбурге на пересечении улиц Токарей и Кирова произошло ДТП. Одну из машин от сильного удара отбросило на тротуар, после чего она загорелась. Об этом URA.RU сообщили свидетели.

«Судя по всему, ВАЗ-2114 пытался проскочить на мигающий желтый, а белый „Мерседес“ начал движение со светофора чуть раньше», — рассказали свидетели. В отечественной машине было двое человек, в иномарке- один. Все пострадали, их доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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