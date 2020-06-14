13 июня 2020

Названы сроки восстановления легких после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, екатеринбург , виды города, коронавирус, пандемия, covid-19
Легкие могут восстанавливаться в течение двух лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Легкие людей, которые переболели COVID-19, могли понести серьезный урон. Об этом журналистам рассказал пульмонолог, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко.

«Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и наносит урон легким», — пишет радио Sputnik. По словам пульмонолога, после болезни у пациентов отмечаются фиброзные изменения. Подобные структурные изменения, как отметил врач, требуют длительного восстановления.

Процесс восстановления легких после коронавируса схож с тем, какой был после свиного грипп N1H1 в 2009 году. Тогда у пациентов также были фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении двух лет. «Сроки восстановления зависят в первую очередь от индивидуальных особенностей организма. В отдельных случаях процесс может занять длительное время — как это было после свиного гриппа, пандемия которого была объявлена в 2009 году», — сказал Карабиненко.

Ранее сообщалось, что коронавирус поражает не только легкие заразившегося, но и другие органы. По словам специалистов, из-за болезни могут возникнуть проблемы с печенью, нервной и сердечно-сосудистой системами. Самым распространенным осложнением является фиброз легких — образование в легких рубцовой ткани.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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