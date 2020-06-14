Названы сроки восстановления легких после коронавируса

Легкие людей, которые переболели COVID-19, могли понести серьезный урон. Об этом журналистам рассказал пульмонолог, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко.
«Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и наносит урон легким», — пишет радио Sputnik. По словам пульмонолога, после болезни у пациентов отмечаются фиброзные изменения. Подобные структурные изменения, как отметил врач, требуют длительного восстановления.
Процесс восстановления легких после коронавируса схож с тем, какой был после свиного грипп N1H1 в 2009 году. Тогда у пациентов также были фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении двух лет. «Сроки восстановления зависят в первую очередь от индивидуальных особенностей организма. В отдельных случаях процесс может занять длительное время — как это было после свиного гриппа, пандемия которого была объявлена в 2009 году», — сказал Карабиненко.
Ранее сообщалось, что коронавирус поражает не только легкие заразившегося, но и другие органы. По словам специалистов, из-за болезни могут возникнуть проблемы с печенью, нервной и сердечно-сосудистой системами. Самым распространенным осложнением является фиброз легких — образование в легких рубцовой ткани.
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