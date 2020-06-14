Свыше восьми тысяч заболели коронавирусом в России за сутки

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По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 7 751 747 случаев COVID-19. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 069 207), на втором — Бразилия (850 514), замыкает тройку лидеров Россия.

Теперь в России 528 964 зараженных коронавирусом. За все время наблюдения погибли 6 948 человек, вылечились — 280 050.

Новые случаи COVID-19 есть и на Урале. В Свердловской области подтверждено еще 254 случая, в ХМАО — 229, в Челябинской области — 141, в ЯНАО — 114. В Пермском крае 107 новых зараженных, в Тюменской области — 77, в Курганской области — 15.

«За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольший прирост пришелся на Москву (+1477), Подмосковье (+717) и Санкт-Петербург (+256).

За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 8 835 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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