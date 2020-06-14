Китайская вакцина готова к клиническим испытаниям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июня, — 186-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 96-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 7 751 747 заболевших (+58 393 за ночь). Выздоровели 3 679 534 человек (+29 057), скончались 429 062 пациентов (+2 366). На первом месте по числу зараженных остаются США (2 069 207), на втором — Бразилия (850 514), замыкает тройку лидеров Россия — 519 458 заболевших. За последние сутки в Москве умерли еще 50 инфицированных.

Когда изобретут средство от коронавируса

Академик РАН, врач-патологоанатом Михаил Пальцев рассказал, что разрабатываемые вакцины должны пройти определённые стадии испытаний, которые займут полтора-два года. По его словам, процесс осложняется тем, что вирус постоянно мутирует, и есть опасения, что он может перейти в более агрессивные формы.

В ходе испытаний китайской вакцины было продемонстрирована стойкая защита против инфекции. Особенность препарата заключается в том, что в ней используются убитые микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания. Это делают вакцину пригодной для проведения дальнейших клинических исследований.

Ситуация в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в 2020 году выплаты и пособия могут назначаться гражданам без справок. Однако это не означает, что получить их теперь сможет кто угодно. Проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия.

Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что прошлый месяц оказался самым тяжелым по ситуации со смертностью. По его словам, пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. При этом большая часть тех, за чью жизнь врачи продолжают бороться сегодня, также заразились в мае.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что зарубежные страны не готовы в этом месяце принимать российских туристов. По ее словам, это иностранные партнеры хотят открыть сезон путешествий только с середины июля.

Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал о сроках восстановления легких после болезни. В некоторых случаях, по его словам, процесс может затянуться. Он уточнил, что у пациентов после перенесенного свиного гриппа N1H1 были диагностированы фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет.

В свою очередь академик РАН Виталий Зверев дал россиянам советы для поддержания иммунитета после выхода из самоизоляции. По его словам, необходимо обратить внимание на свои хронические заболевания, начать больше двигаться, правильно питаться и гулять на свежем воздухе.

Ситуация в мире

Ученые из Великобритании спрогнозировали будущее пандемии COVID-19. Они пришли к выводу, что без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы от коронавируса умерло бы 3,2 миллиона человек. При этом исследователи констатируют, что сейчас мир находится лишь в самом начале эпидемии.

Число выявленных случаев в штате Флорида вновь достигло рекорда, за сутки зафиксировано свыше 2,5 тысячи зараженных. Сообщается, что количество заболевших растет уже третьи сутки подряд . А в штате Нью-Йорк зафиксировано рекордное снижение смертности . Там за прошедшие сутки зарегистрировано 32 летальных случая. В начале апреля В Нью-Йорке за сутки умирали более 700 человек.