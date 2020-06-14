Сегодня, 14 июня, — 186-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 96-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 7 751 747 заболевших (+58 393 за ночь). Выздоровели 3 679 534 человек (+29 057), скончались 429 062 пациентов (+2 366). На первом месте по числу зараженных остаются США (2 069 207), на втором — Бразилия (850 514), замыкает тройку лидеров Россия — 519 458 заболевших. За последние сутки в Москве
Когда изобретут средство от коронавируса
Академик РАН, врач-патологоанатом Михаил Пальцев рассказал, что разрабатываемые вакцины должны пройти определённые стадии испытаний, которые займут полтора-два года. По его словам, процесс осложняется тем, что вирус постоянно мутирует, и есть опасения, что он может перейти в более агрессивные формы.
В ходе
Ситуация в России
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в 2020 году выплаты и пособия могут назначаться гражданам без справок. Однако это не означает, что получить их теперь сможет кто угодно. Проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия.
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что прошлый месяц оказался самым тяжелым по ситуации со смертностью. По его словам,
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что зарубежные страны не готовы в этом месяце принимать российских туристов. По ее словам, это иностранные партнеры хотят открыть сезон путешествий только с середины июля.
Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал о
В свою очередь академик РАН Виталий Зверев дал россиянам советы для поддержания иммунитета после выхода из самоизоляции. По его словам, необходимо обратить внимание на свои хронические заболевания, начать больше двигаться, правильно питаться и гулять на свежем воздухе.
Ситуация в мире
Ученые из Великобритании спрогнозировали будущее пандемии COVID-19. Они пришли к выводу, что без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы от коронавируса умерло бы 3,2 миллиона человек. При этом исследователи констатируют, что сейчас мир находится лишь в самом начале эпидемии.
Число выявленных случаев в штате Флорида вновь достигло рекорда, за сутки зафиксировано свыше 2,5 тысячи зараженных. Сообщается, что количество заболевших
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.Наши региональные каналы:
Telegram
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Пермь
Курган
Югра
Ямал
Viber