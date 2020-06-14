13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

В Екатеринбурге отец избил семимесячного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, прогулка, папа с коляской, мужик с ребенком
Ребенок выпал из коляски (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил своего семимесячного сына. Об этом URA.RU сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

«Вечером 13 июня 38-летний екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске. Она перевернулась, и ребенок выпал из нее. Поводом для применения насилия стало то, что он громко плакал в коляске», — говорится в сообщении представителя ведомства.

Сейчас следователи устанавливают другие обстоятельства произошедшего. Они проводят опросы и экспертное исследование, чтобы установить степень тяжести травм у младенца.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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