Ветер повредил колокольню кремля в Тобольске

Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Крышу Соборной колокольни Тобольского кремля повредил ветер. Видеозапись разрушения появилась в социальных сетях.

На ролике видно, что листы металла колышутся на ветру. Видео было опубликовано вечером 13 июня. Однако в тот день порывы ветра не превышали 13 метров в секунду.

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, куда входит Тобольский кремль, URA.RU подтвердили, что крыша была повреждена. «Мы знаем об этой проблеме. Работы будут, конечно, проводиться», — рассказал специалист по охране труда, ГО и ЧС музея Ринат Сибгатулин.

Тобольский кремль был построен в 1799 году. Это единственный каменный кремль в Сибири.

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