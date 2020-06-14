В Пермском крае побит рекорд по числу зараженных коронавирусом

В Пермском крае за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб. Для региона это рекордное число заболевших COVID-19 за одни сутки.

«Пермский край — 107 [новых случаев]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 июня, тогда заразились 93 человека. Всего же в Пермском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 2687 человек.

Также в регионе сокращается число свободных коек для больных COVID-19. Сейчас свободно 39,4% (13 июня — 41,5%, норма — более 50%), это самый низкий показатель за все время борьбы с коронавирусной инфекцией. Также в «красной» зоне находится коэффициент распространения инфекции — 1,12, а для снятия действующих ограничений необходимо, чтобы он был ниже 0,8, сообщается в региональном оперштабе.

В крае за все время скончались 84 человека с коронавирусом, за последние сутки — шесть человек непосредственно от COVID-19. В больницах региона находится 521 человек, еще 562 проходят амбулаторное лечение. Выздоровели 1520 человек (+17 за сутки).