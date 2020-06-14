Путин: поправки в Конституцию улучшат российскую демократию

Поправки в Конституцию передадут часть полномочий президента парламенту, напомнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Предложенные поправки к Конституции РФ являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Сейчас президент страны сам назначает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем назначает министров, напомнил Путин. Однако, согласно новым поправкам, глава государства передаст часть полномочий парламенту, что изменит ситуацию. «Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент так же, как по министрам, а президент не имеет права их отклонить», — цитирует Путина РИА «Новости».

Кроме того, президент страны будет проводить консультации с парламентом при назначении силовых министров. Это, по словам Путина, значит, что кандидаты на ту или иную должность должны будут выступить в Совете Федерации и рассказать, как предполагают организовать работу.

Социальные поправки, в частности пункт о ежегодной индексации пенсий, вносятся в Конституцию, чтобы власть в будущем не могла находить какие-то предлоги для невыполнения тех или иных обязательств перед людьми, отметил Путин. Кроме того, в Конституции важно прописать, что дети являются приоритетом политики государства, а работающий человек не может получать меньше минимального размера оплаты труда, сказал президент России.

Комментируя критику поправок со стороны партии КПРФ, Владимир Путин заявил, что они звучат «несколько странно». Глава государства отметил, что слово «диктатура» органично для коммунистических партий, так как они всегда выступали за диктатуру пролетариата. Однако в действительности это была диктатура одной партии, закрепленная в Конституции СССР, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин предложил внести в Конституцию России поправки в ходе своего обращения к Федеральному Собранию в январе 2020 года, напоминает «Пятый канал». Изначально всероссийское голосование по изменению основного закона страны должно было пройти 22 апреля, однако было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Позднее Владимир Путин подписал указ о проведении плебисцита 1 июля, пишет сайт VSE42.Ru.

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