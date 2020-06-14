13 июня 2020
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11 июня 2020

Пермский кот Барсик, рвущийся в губернаторы, представил программу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курган, кошка, домашние животные, домашние питомцы, кот в окне
Кандидат в губернаторы края пообещал решить проблемы домашних животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кот-бизнесмен по кличке Барсик, изъявивший желание участвовать в выборах губернатора Пермского края, обнародовал предвыборную программу. В instagram-аккаунте, который ведется от имени кота, жителям края пообещали создать новое министерство, ликвидировать приюты для домашних животных и раздать питомцам паспорта.

«В первом указе сразу после выборов появится поручение о создании Министерства кошачьих дел», — написал автор аккаунта. Управление ведомством кот планирует взять на себя, совместив с обязанностями главы региона.

В течение 30 дней министерство должно будет ликвидировать приюты для животных, отправив собак и кошек на попечение к пермякам. Часть животных должны будут взять к себе семьи министров. Платить за содержание питомцев жителям края будут кормом, который закупят на деньги ликвидированного приюта. Землю, на которой находится приют, отдадут под базу для приема бутылок и бумаги. Вырученные от их продажи средства в дальнейшем тоже пойдут на содержание питомцев.

Также кот Барсик обещает раздать животным паспорта с привязкой к адресу хозяина, а также в течение 30 дней чипировать всех хвостатых. Программа также предусматривает введение штрафов в размере 10 тысяч рублей для хозяев голодающих на улице животных. Эти деньги сформируют «Капитал ответственности», из которого выплатят единовременные премии за второго и третьего питомца.

Ранее в Instagram появился аккаунт кота Барсика, который заявил о желании участвовать в выборах губернатора Пермского края. Он указал, что имеет собственный бизнес и занимается строительством. В январе этого года побороться за кресло главы региона также изъявил желание пермский робот.

О своих намерениях участвовать в предвыборной гонке ранее заявили пермский бизнесмен Александр Репин и экс-депутат Госдумы Павел Анохин. Действующий врио главы региона Дмитрий Махонин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Они пройдут 13 сентября в единый день голосования.

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???? КОТ - ГУБЕРНАТОР ???? как известно, я пойду на выборы Губернатора Пермского края. Кошачье дело N1: в первом указе сразу после выборов появится поручение о создании Министерства кошачьих дел, возможно, совмещать буду сам управление губернией и ведомством ???? за 30 дней МКД ликвидирует муниципальные приюты для животных, часть собак и кошек отправятся жить к министрам в семьи, про остальных снять материалы и разместить на телевидении, чтобы их забрали пермяки под строгий фото-контроль МКД, семьям будем платить ежемесячно кормом из денег ликвидированного приюта ???? пока не ушедшие домой коты и собаки будут жить в пяти частных приютах качества на уровне #островокнадежды приютам также платить будем из средств ликвидируемого приюта; землю из-под приюта используем как базу приема бутылок и бумаги, потом их будем сдавать и снова платить за собак и кошек; каждый пёс и кот получат паспорт с привязкой к адресу Человека ???? в течение ещё 30 дней все хвостатые получат чип, хозяева, чей пёс будет на улице голодать получит штраф 10 000 руб., эти деньги Министерство кошачьих дел использует в качестве «Капитала Ответственности», каждый, кто возьмёт второго и третьего хвостатого друга домой - получит единовременную премию???? ПЕРМЬ - ГОРОД ХВОСТАТЫХ, МЫ ПЕРВЫМИ РЕШИМ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, теперь это #кошачьедело ????#яжкот @ura_ru @bbcrussian @xenia_sobchak @urgantcom

Публикация от Barsik????Барсик (@_the_barsik_)

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Выгоняют в отпуск за свой счет?
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