Пермский кот Барсик, рвущийся в губернаторы, представил программу

Кандидат в губернаторы края пообещал решить проблемы домашних животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кот-бизнесмен по кличке Барсик, изъявивший желание участвовать в выборах губернатора Пермского края, обнародовал предвыборную программу. В instagram-аккаунте, который ведется от имени кота, жителям края пообещали создать новое министерство, ликвидировать приюты для домашних животных и раздать питомцам паспорта.

«В первом указе сразу после выборов появится поручение о создании Министерства кошачьих дел», — написал автор аккаунта. Управление ведомством кот планирует взять на себя, совместив с обязанностями главы региона.

В течение 30 дней министерство должно будет ликвидировать приюты для животных, отправив собак и кошек на попечение к пермякам. Часть животных должны будут взять к себе семьи министров. Платить за содержание питомцев жителям края будут кормом, который закупят на деньги ликвидированного приюта. Землю, на которой находится приют, отдадут под базу для приема бутылок и бумаги. Вырученные от их продажи средства в дальнейшем тоже пойдут на содержание питомцев.

Также кот Барсик обещает раздать животным паспорта с привязкой к адресу хозяина, а также в течение 30 дней чипировать всех хвостатых. Программа также предусматривает введение штрафов в размере 10 тысяч рублей для хозяев голодающих на улице животных. Эти деньги сформируют «Капитал ответственности», из которого выплатят единовременные премии за второго и третьего питомца.

Ранее в Instagram появился аккаунт кота Барсика, который заявил о желании участвовать в выборах губернатора Пермского края. Он указал, что имеет собственный бизнес и занимается строительством. В январе этого года побороться за кресло главы региона также изъявил желание пермский робот.

О своих намерениях участвовать в предвыборной гонке ранее заявили пермский бизнесмен Александр Репин и экс-депутат Госдумы Павел Анохин. Действующий врио главы региона Дмитрий Махонин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Они пройдут 13 сентября в единый день голосования.