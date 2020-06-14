Ученые предупредили о новом виде диабета из-за коронавируса

При заражении коронавирусом растет риск развития диабета, выяснили ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При заражении коронавирусом возрастает риск возникновения и развития диабета. Кроме того, ученые не исключают появления нового вида диабета. С таким заявлением выступили исследователи Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и ряда других учреждений в рамках проекта CoviDiab Registry.

Клинические наблюдения, которыми занимались исследователи, выявили связь между COVID-19 и диабетом. Статистика также указывает на то, что 20-30% умерших от коронавируса были диабетиками. «С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19. С другой — вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями наблюдались у зараженных коронавирусом», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы ученых, опубликованные в американском медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В настоящий момент неясно, каким образом коронавирус осложняет течение диабета, отмечают ученые. Однако предыдущие исследования показывали, что вирус проникает не только в легкие, но также и в другие органы и системы организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы, — тонкий кишечник, поджелудочную железу, липидные ткани, почки и печень. Эндокринологи предполагают, что после проникновения в эти органы и ткани коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, что приводит к эндокринному хаосу. Изучив то, как ведет себя диабет при коронавирусе, ученые пока не могут точно сказать, является ли это разновидностью диабета первого и второго типов, или же это совершенно новый вид этого заболевания. Также они не исключают, что изучая COVID-19, смогут открыть новые механизмы развития диабета.

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