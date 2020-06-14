В соборе Воскресения Христова прошло первое богослужение Фото: Андрей Русов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке 14 июня открыли патриарший собор Воскресения Христова. Главный храм Вооруженных сил России уже освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который станет его фактическим настоятелем.

«Я принял решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — приводит ТАСС слова патриарха. Об этом Кирилл заявил после того, как освятил собор и провел в нем первое богослужение. В мае в РПЦ сообщали, что настоятелем назначен епископ Клинский Стефан (Привалов).

На церемонии присутствовал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он назвал освящение храма знаменательным событием. «Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим», — сказал глава ведомства.

Также освящение храма посетили епископ Стефан, заместитель замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и помощник президента России Владимир Мединский.

Главный храм Минорбороны РФ и военный музей построили в Военно-патриотическом парке «Патриот» еще в начале мая. Возведение приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, открытие планировалось к 9 Мая, сообщает телеканал 360. Однако церемонию пришлось перенести из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет агентство Nation News.

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Собор был построен в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Фото: Андрей Русов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.

Инициатором возведения храма стал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В храме прошла первая служба Фото: Андрей Русов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.