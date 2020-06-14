Моноспектакли Ефремова стоили более миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Доходы устроившего смертельного ДТП артиста Михаила Ефремова нестабильны, но в среднем он зарабатывал три миллиона рублей ежемесячно. Так оценивают зарплату артиста его коллеги.

«За один месяц он мог заработать пять миллионов рублей, а за другой — миллион. К тому же, гонорары за выступления на частных вечеринках, корпоративах, заказниках чаще всего не декларируются […] по подсчетам его коллег, средний ежемесячный заработок артиста: три миллиона рублей.», — передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что гонорар Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьировался от одного до полутора миллионов рублей. С моноспектаклями его приглашали на различные закрытые мероприятия, несколько выступлений в месяц были регулярно. Кроме этого, Ефремов был занят в спектаклях театра «Современник», как приглашенный артист. Там за выход на сцену артист получал в среднем от 300 до 500 тысяч рублей — цены выше в случае гастролей. В «урожайные» периоды с учетом гастрольных спектаклей заработок артиста составлял 11 миллионов рублей в год. Также Ефремов получал деньги от съемок в кино. Средняя цена съемочного дня у артиста стоила около 140 тысяч рублей.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

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