Выпуск банковских карт в России хотят сделать платным

Вице-президент АБР Алексей Войлуков уточнил, что за последние годы на каждого жителя РФ приходится минимум две карты.

Помимо карт брать плату банки намерены за услуги колл-центра, ряд платежных приложений, а также сокращения программ лояльности, пишут « Известия» . Издание поясняет, что такие меры будут приняты в том случае, если в РФ сохранят административное регулирование, а также ограничат комиссии за прием карт.

Российские банки могут начать брать с клиентов деньги за обслуживание и выпуск карт, а также сделать еще ряд услуг платными. Ассоциация банков РФ направила соответствующее письмо в правительство.

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