Выпуск банковских карт в России хотят сделать платным

Банки не желают терять выгоду
Российские банки могут начать брать с клиентов деньги за обслуживание и выпуск карт, а также сделать еще ряд услуг платными. Ассоциация банков РФ направила соответствующее письмо в правительство.
Помимо карт брать плату банки намерены за услуги колл-центра, ряд платежных приложений, а также сокращения программ лояльности, пишут «Известия». Издание поясняет, что такие меры будут приняты в том случае, если в РФ сохранят административное регулирование, а также ограничат комиссии за прием карт.
Вице-президент АБР Алексей Войлуков уточнил, что за последние годы на каждого жителя РФ приходится минимум две карты.