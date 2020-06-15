14 июня 2020

Выпуск банковских карт в России хотят сделать платным

© Служба новостей «URA.RU»
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Банковская карта «Сбербанк». Екатеринбург, безналичный расчет, банковская карта, сбербанк, кредитная карта, карточка
Банки не желают терять выгоду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские банки могут начать брать с клиентов деньги за обслуживание и выпуск карт, а также сделать еще ряд услуг платными. Ассоциация банков РФ направила соответствующее письмо в правительство.

Помимо карт брать плату банки намерены за услуги колл-центра, ряд платежных приложений, а также сокращения программ лояльности, пишут «Известия». Издание поясняет, что такие меры будут приняты в том случае, если в РФ сохранят административное регулирование, а также ограничат комиссии за прием карт.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков уточнил, что за последние годы на каждого жителя РФ приходится минимум две карты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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