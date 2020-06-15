Суд огласил приговор челябинскому экс-омбудсмену Севастьянову

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Экс-омбудсмен был человеком из команды бывшего губернатора Михаила Юревича. До передачи дела в суд, Севастьянов и сам выдвигался на выборы главы региона от «Гражданской силы» в 2019 году, заняв последнее место с 3,2% голосов.

Севастьянова обвиняли в попытке обманным путем получить субсидию в 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. Так, он в апреле 2017 года купил стадо коров. Однако, как признался сам же Севастьянов, сделку оформил декабрем, чтобы не терять год, а попытаться попасть в госпрограмму и на субсидию в 3 млн рублей построить молочную ферму. После отказа минсельхоза в выделении финансовой помощи, он свернул проект. При этом остался собственником и стада, и техники.

«Суд вынес решение приговорить меня к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Я в шоке. До последнего надеялся на оправдательный приговор. С адвокатом решаем, будем ли обжаловать приговор», — сказал Севастьянов. При этом прокурор запрашивал 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей.

Центральный райсуд Челябинска 15 июня приговорил бывшего уполномоченного по правам человека в регионе, экс-кандидата в губернаторы Алексея Севастьянова к двум годам условного срока. Кроме того, ему назначен испытательный срок в три года, сообщил экс-омбудсмен корреспонденту URA.RU.

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