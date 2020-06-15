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Первыми за Конституцию РФ проголосуют свердловские аборигены

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок манси и бывший лагерь ГУЛАГ, пос. Ушма, Ивдельского городского округа Свердловской области. Екатеринбург
Уральские манси первыми смогут принять участив голосовании по поправкам в Конституцию Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Урале примут участие 3251 человек, сообщили URA.RU в избиркоме Свердловской области. Отдать голоса жители отдаленных территорий региона могут с 15 июня по 28 июня.

Первыми участвовать в голосовании смогут 39 уральских манси из поселков Вижай и Ушма (около 600 километров от Екатеринбурга, в том числе 78 — по бездорожью). 18 июня урны для голосования будут доставлены 80 жителям поселков Бурмантово и Хорпия. Все населенные пункты расположены в Ивдельском городском округе.

Голосование в дальних территориях Гаринского округа и Таборинского района состоятся 21, 27 и 28 июня, уточнили в избиркоме.

URA.RU сообщало, что Владимир Путин предложил внести в Конституцию России поправки в ходе своего обращения к Федеральному собранию в январе 2020 года. Всероссийское голосование по изменению основного закона страны должно было пройти 22 апреля, однако было отложено из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин принял решение провести опрос 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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