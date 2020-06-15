России грозит волна коронавируса со стороны Китая

Власти китайской столицы проведут эпидемиологическое расследование Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая вспышка коонавируса на оптовом рынке в Пекине может привести к дальнейшему распространению инфекции в городе. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства столицы Китая Сюя Хэцзяня.

«В связи с кластерной вспышкой на рынке „Синьфади“ в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии», — приводит его слова RT. Отмечается, что власти китайской столицы проведут эпидемиологическое расследование. Также планируется протестировать на коронавирус население города.

Рынок «Синьфади» был закрыт 12 июня после того, как там на разделочной доске для импортного лосося обнаружили COVID-19. На следующий день в районе Фэнтай, где расположен рынок, было введено военное положение. Из 517 протестированных человек у 45 обнаружили коронавирус, передает «Национальная служба новостей».

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