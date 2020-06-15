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11 июня 2020

Самый богатый пермский депутат заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, плотников владимир
Владимир Плотников стал вторым депутатом в думе, у кого подтвержден COVID-19 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Самый богатый депутат городской думы Перми Владимир Плотников заразился коронавирусом. О том, что у депутата выявлен вирус, сообщает пресс-служба гордумы.

«У депутата Пермской гордумы Владимира Плотникова диагностирован коронавирус», — говорится на сайте думы. В окружении депутата не стали комментировать ситуацию. Плотников стал вторым депутатом в гордуме, у кого подтвердился диагноз «коронавирус». Ранее COVID-19 выявили у Александра Филиппова.

В 2019 году Плотников стал самым богатым депутатом думы Перми, задекларировав доход в сумме 151,5 млн рублей. В его собственности также два жилых дома, восемь земельных участков, половина квартиры в Испании (вторая половина принадлежит его супруге), автомобили Mercedes-Benz S63 и Rolls-Royce Ghost.

Ранее жена Владимира Плотникова, Елена, опубликовала видео, показав, как депутат проводит режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. Депутат отмечал, что ограничительные меры позволили ему проводить больше времени со своей семьей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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