Самый богатый пермский депутат заразился коронавирусом

Владимир Плотников стал вторым депутатом в думе, у кого подтвержден COVID-19 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самый богатый депутат городской думы Перми Владимир Плотников заразился коронавирусом. О том, что у депутата выявлен вирус, сообщает пресс-служба гордумы.

«У депутата Пермской гордумы Владимира Плотникова диагностирован коронавирус», — говорится на сайте думы. В окружении депутата не стали комментировать ситуацию. Плотников стал вторым депутатом в гордуме, у кого подтвердился диагноз «коронавирус». Ранее COVID-19 выявили у Александра Филиппова.

В 2019 году Плотников стал самым богатым депутатом думы Перми, задекларировав доход в сумме 151,5 млн рублей. В его собственности также два жилых дома, восемь земельных участков, половина квартиры в Испании (вторая половина принадлежит его супруге), автомобили Mercedes-Benz S63 и Rolls-Royce Ghost.

Ранее жена Владимира Плотникова, Елена, опубликовала видео, показав, как депутат проводит режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. Депутат отмечал, что ограничительные меры позволили ему проводить больше времени со своей семьей.