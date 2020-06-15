В ЯНАО нашли новые запасы нефти

В ЯНАО на месторождении под Ноябрьском обнаружены новые залежи нефти. Объект, где нашли ресурсы, несколько лет был законсервирован. Общий объем запасов оценивается в 1 миллион тонн, разработкой источника займется одна из ямальских «дочек» «Газпрома».
«На Спорышевском месторождении получены промышленные дебиты нефти из юрских отложений», — рассказали в пресс-службе компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Запасы были обнаружены во время разведки скважин бездействующего фонда. Стартовый объем нефти составил 30 тонн в сутки, после детального анализа дебит оказался еще выше — 60 тонн в сутки.
По оценкам геологов, обнаруженные запасы могут содержать более 1 млн тонн нефти. Специалисты «Газпрома» уже начали искать другие пропущенные залежи.
Спорышевское месторождение находится в 15 км от Ноябрьска. Его открыли в 1993 году, в 1996-м ввели в разработку. Эксплуатацией занимается «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», лицензия компании действует до конца 2047 года.
Ранее стало известно, что к вводу в эксплуатацию готовится Харбейское месторождение на северо-востоке ЯНАО. Разработкой будет заниматься «НОВАТЭК», компания уже получила разрешение на подготовку объекта. Харбейское месторождение является одним из крупнейших источником ресурсов на Ямале.
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