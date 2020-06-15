14 июня 2020
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11 июня 2020

В ЯНАО нашли новые запасы нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефть нашли на простаивающем объекте «Газпрома» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО на месторождении под Ноябрьском обнаружены новые залежи нефти. Объект, где нашли ресурсы, несколько лет был законсервирован. Общий объем запасов оценивается в 1 миллион тонн, разработкой источника займется одна из ямальских «дочек» «Газпрома».

«На Спорышевском месторождении получены промышленные дебиты нефти из юрских отложений», — рассказали в пресс-службе компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Запасы были обнаружены во время разведки скважин бездействующего фонда. Стартовый объем нефти составил 30 тонн в сутки, после детального анализа дебит оказался еще выше — 60 тонн в сутки.

По оценкам геологов, обнаруженные запасы могут содержать более 1 млн тонн нефти. Специалисты «Газпрома» уже начали искать другие пропущенные залежи.

Спорышевское месторождение находится в 15 км от Ноябрьска. Его открыли в 1993 году, в 1996-м ввели в разработку. Эксплуатацией занимается «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», лицензия компании действует до конца 2047 года.

Ранее стало известно, что к вводу в эксплуатацию готовится Харбейское месторождение на северо-востоке ЯНАО. Разработкой будет заниматься «НОВАТЭК», компания уже получила разрешение на подготовку объекта. Харбейское месторождение является одним из крупнейших источником ресурсов на Ямале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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