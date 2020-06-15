Психолог объяснила, почему зарплатные ожидания россиян снизились

Снижение уровня желаемой зарплаты говорит о боязни остаться без средств к существованию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне стали оценивать свой труд дешевле, исходя из желания иметь хоть какую-то работу во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась психолог Елена Перминова.

В среднем российские работники хотят получать 74 тысячи рублей в месяц после выхода из карантина, говорят данные сайта по подбору персонала «Работа.ру». Россияне назвали суммы на 20% меньше, чем во время аналогичного опроса перед карантином, в январе.

«Я полагаю, что в связи с сокращением много специалистов оказалось в худших условиях или вообще на улице. Теперь работодатель сможет выбирать, поэтому люди вынуждены соглашаться на более скромные условия, чем ранее. Раньше они оценивали свои услуги дороже, так как работодатель мог платить и выбор у него был скромнее», — сказала Перминова.

По ее словам, в период кризиса люди руководствуются тем, что лучше иметь хоть что-то, чем не иметь ничего. Она предположила, что россияне стали соглашаться на более низкие зарплаты из-за снижения числа вакансий относительно количества резюме.

Подтвердить гипотезу психолога о том, что сейчас спрос на работу превышает предложение, не удалось. Специалисты сервиса «Работа.ру» сообщили, что данные по этому вопросу будут готовы позднее.

Резкого снижения количества вакансий на российском рынке в период пандемии не произошло, сообщает агентство Nation News. Согласно данным площадки HeadHunter, количество мест на предприятиях среднего и малого бизнеса стало снижаться, но возникает нужда в работниках на фармацевтических производствах и в ряде компаний по предоставлению услуг.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать единый интернет-портал для размещения и поиска вакансий, пишет RT. Правительство разработало национальный план восстановления экономики, включающий в себя стимулирование роста доходов россиян, а также восстановление рынка занятости и поддержку бизнеса. Доклад председателя правительства Михаила Мишустина на эту тему будет озвучен 2 июля, передает « Федеральное агентство новостей ».

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