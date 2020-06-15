Выступив перед членами суда, он удалился и не стал дожидаться решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Настоятель Среднеуральского женского монастыря, экс-духовник Поклонской и многих других российских VIP отец Сергий (Романов) явился на церковный суд над самим собой, передает с места событий корреспондент URA.RU. В здании епархии он находился не более часа.

«Все вопросы — к суду!» — заявил монах журналистам, которые провожали его до машины.

Общаться подробнее старец не захотел, мало того — сделал замечание снимавшим его фотографам. «Так некрасиво: ты же православный, бери благословение, прежде чем снимать! Не стыдно? Совесть-то надо иметь!» — сказал он репортерам екатеринбургских СМИ, после чего ушел с территории епархии, сел в автомобиль. Отец Сергий уехал, не став дожидаться решения.

Члены церковного суда из здания пока не вышли. В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что свое решение церковный суд озвучит позже.

Ранее URA.RU сообщало, что по указу митрополита екатеринбургского Кирилла отца Сергия (Романова) должны судить церковным судом за непослушание архиерею: схиигумен записал несколько провокационных роликов в нарушение указаний митрополита.