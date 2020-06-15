В Пермском крае еще шесть человек умерли от коронавируса

Количество умерших от COVID-19 в крае растет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Данные по количеству умерших приводит региональный оперштаб.

Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2 755, выздоровело 1 543 человека, умерло — 49 (+6 за сутки), сообщает оперштаб.

Ежесуточный прирост инфицированных составил 2,5%, а коэффициент распространения болезни — 1,07 (на 14 июня — 1,12). Для того, чтобы регион смог перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, этот показатель не должен превышать 0,8.

Еще один важный показатель — наличие свободного коечного фонда. Сегодня краевые власти должны решить: продлевать или нет режим самоизоляции в Пермском крае. При текущем количестве новых случаев заражения инфекцией и количестве свободных коек для «ковидных» больных, вероятность продления ограничительных мер — практически 100% -я. URA.RU спрогнозировало три модели развития ситуации в регионе.