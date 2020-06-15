В Пермском крае ситуация с коронавирусом не позволяет отменять карантин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У Пермского края нет ни одного шанса на отмену карантинных мер с 15 июня, когда формально заканчивается период самоизоляции. При текущем количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и числе свободных коек для больных COVID-19 есть практически 100% вероятность продления периода самоизоляции, но все может измениться уже через четыре дня. URA.RU составило три модели развития ситуации в регионе.

Предпосылок для перехода Пермского края на второй этап снятия ограничения не будет даже при условии, что 15 июня в регионе не заразиться коронавирусом ни один человек. В этом случае коэффициент распространения инфекции (Rt) будет составлять 0,85, а для новых послаблений необходимо, чтобы он был ниже 0,8. А еще необходимо, чтобы четыре дня подряд процент свободного коечного фонда был выше 50%, а число тестов на COVID-19 — больше 70 на 100 тысяч населения. Данные критерии утверждены Роспотребнадзором.

У Пермского края в «зеленой» зоне находится только показатель проведенных тестов. За 4 дня он увеличился с 92,1 до 119,2 тестов на 100 тысяч населения. В то же время число свободных коек для больных COVID-19 в регионе сократилось с 49,4% до 39,4%. И это при условии, что 8 июня число мест в больницах региона было увеличено больше, чем на сто. Последний раз этот показатель в «зеленой» зоне был 31 мая.

Самая сложная ситуация в регионе с коэффициентом Rt. Он всего один раз был в «зеленой» зоне — 12 мая. С тех пор он 11 раз опускался ниже единицы (соответствует текущему режиму снятия ограничений, действующему с 12 мая), а 22 дня он был выше единицы, что формально не позволило бы ввести даже действующие послабления.

И если число свободных коек можно еще увеличить за счет резерва, то коэффициент распространения инфекции может снизиться только, если ежедневно число зараженных будет снижаться. Исходя из этого URA.RU сделано три сценария развития событий в Пермском крае к концу недели.

Стабильный прогноз (сохранение текущих ограничений, Rt = 1) возможен при условии, если в ближайшие четыре дня в крае будет в среднем ежедневно заражаться до 82 человек. Если же в крае будет выявляться по 98 и более новых случаев заболевания COVID-19, то можно сказать, что ситуация развивается по негативному сценарию (Rt = 1,2).

Приблизиться ко второму этапу снятия ограничений Прикамье сможет, если в регионе в ближайшие дни будут выявлять не более 64 новых случаев заражения коронавирусом. А после 18 июня — еще меньше. В этом случае коэффициент распространения инфекции удастся опустить ниже 0,8.

Предыдущий прогноз URA.RU делало 9 июня. Согласно нему, ситуация в регионе развивалась по негативному сценарию. Он наступал, если в среднем заражалось бы 72 человека ежесуточно. По факту вышло, что в среднем заражалось 76 человек, а после 12 июня ситуация еще ухудшилась и 14 июня было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.