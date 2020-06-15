Чешских дипломатов вышлют из России

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В начале июня власти Чехии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

МИД РФ объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов. Об этом сообщил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

«Мы получили ответ российской стороны [на высылку дипломатов из Чехии], получили две фамилии [чешских дипломатов, которые будут объявлены персонами] нон грата», — приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что происходящее является реакцией на недружественные действия чешской стороны. Напомним, что в начале июня власти Чехии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и выслали их за пределы страны. Тогда Захарова пообещала ответные действия, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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