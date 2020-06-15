Дело трехлетней давности о смерти ребенка в ЯНАО пересмотрят

Больше 10 лет НЗКПД простоял в руинах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) поддержал позицию прокуратуры ЯНАО и отменил оправдательный приговор директору завода крупнопанельного домостроения в Надыме. По информации надзорного ведомства, дело будет направлено на пересмотр.

«Выводы суда апелляционной инстанции о возложении ответственности за произошедшее исключительно на погибшего подростка нельзя признать верными, — говорится в сообщении прокуратуры. — Уголовное дело будет повторно пересмотрено в апелляционном порядке».

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года Надымский городской суд признал собственника здания ОАО «НЗКПД» виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Затем стороной защиты приговор был обжалован в суде высшей инстанции и отменен.

С владельцев заброшенных помещений фактически была снята ответственность за проникновение на территорию посторонних, в том числе детей. При этом даже апелляционный суд признал, что собственник неэксплуатируемого здания был единственным лицом, обязанным обеспечить его безопасность для посторонних лиц.

Трагедия на НЗКПД произошла весной 2017 года. В заброшенное неохраняемое здание проникли двое школьников в возрасте 10 лет. Один из них забрался на балку на высоте восьми метров, откуда сорвался и получил смертельные травмы.

Завод был признан банкротом в 2006 году. Новые собственники у помещений появились за несколько месяцев до ЧП.