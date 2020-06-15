Массовая драка мигрантов произошла в Екатеринбурге

Несколько десятков мигрантов устроили драку Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге произошла массовая драка мигрантов из Средней Азии. Местом для драки был выбран микрорайон Академический, этом рассказал URA.RU местный житель.

По словам очевидца, в драке принимали участие порядка 40 человек. Драка произошла на улице Барвинка. Причем, это не первая драка мигрантов на этой улице — накануне здесь уже дралась толпа приезжих, приезжала полиция.

В полиции сообщили, что пока заявления от пострадавших не поступали. «Если заявления о происшествии поступят в отделения, полиция проведет соответствующие проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы МВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в конец мая полиция, ФСБ, Росгвардия и Роспотребнадзор устроили облаву на мигрантов в микрорайоне Академическом. Во время операции силовики проверили в общей сложности более 200 иностранцев, которые живут на территории строительного городка на окраине Академического.

Кроме того, 27 мая на строительстве дома на улице Академика Парина в микрорайоне Академическком произошел несчастный случай. С 14-го этажа сорвался и погиб 30-летний рабочий Хиоус Харамов, приехавший из ближнего зарубежья.