По мнению Дмитрия Пескова, по ТВ парад всегда выглядит красочнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Парад в честь Дня Победы будет безопаснее посмотреть по телевизору, а трансляция мероприятия — это фактически шедевр. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал россиянам смотреть проведение официальных мероприятий, в том числе в день парада Победы, по телевизору. Глава города напомнил, что из-за ситуации с коронавирусом в столице еще запрещены массовые мероприятия. Эту позицию поддержали в Кремле. «Смотреть парад очень удобно и красочно именно по телевидению, — сказал Песков, отметив, что организацией трансляции занимается огромная команда специалистов, и «это фактически шедевр каждый раз».

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. В этот же день был проведен Парады Победы в 1945 году. Мероприятие пройдет не только в Москве, но и еще почти в 40 городах России. Ожидается, что гостями парада в столице страны станут лидеры Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, уточняет радио Sputnik.

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