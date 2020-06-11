Собянин попросил москвичей сидеть дома в День России

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин предложил москвичам альтернативный вариант, как провести праздничные выходные Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору.

«Официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору», — приводит слова Собянина ТАСС из его интервью телеканалу «Россия 24». Глава города подчеркнул, что в столице еще запрещены массовые мероприятия. По его словам, москвичи могут подвергнуть себя большому риску, если посетят праздничные мероприятия.

Режим повышенной готовности в Москве был введен в марте. Власти столицы начали смягчать меры с середины мая. Сейчас в городе открыты промышленные предприятия, стройки, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в столице отменили электронные пропуска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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