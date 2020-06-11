Собянин попросил москвичей сидеть дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору.
«Официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору», — приводит слова Собянина ТАСС из его интервью телеканалу «Россия 24». Глава города подчеркнул, что в столице еще запрещены массовые мероприятия. По его словам, москвичи могут подвергнуть себя большому риску, если посетят праздничные мероприятия.
Режим повышенной готовности в Москве был введен в марте. Власти столицы начали смягчать меры с середины мая. Сейчас в городе открыты промышленные предприятия, стройки, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в столице отменили электронные пропуска.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.