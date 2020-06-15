Адвокатов не пустили в СИЗО к тюменскому стрелку Шамсутдинову

Адвокатов Рамиля Шамсутдинова не пустили к нему в сизо, сославшись на режим повышенной готовности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Адвокатов тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, не пустили к нему в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал отец стрелка Салим Шамсутдинов. Он утверждает, что следователи не предупредили юристов о том, что после прибытия в Читу они должны пройти двухнедельный карантин для того, чтобы встретиться с подсудимым.

«В СИЗО-1 к Рамилю адвокаты не смогли попасть, так как, оказывается, нужно отбыть двухнедельный срок карантина для посещения СИЗО-1. Следственный комитет Министерства обороны адвокатов об этом не предупредил. В настоящее время решается вопрос со следователем об обеспечении входа адвокатов к Рамилю», — пояснил агентству Шамсутдинов-старший.

По его словам, адвокаты стрелка также поставили под вопрос результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую тюменец прошел зимой в московском институте имени Сербского. Они истребовали медицинское заключение для его оценки в одном из специализированных учреждений Санкт-Петербурга. Отец стрелка уточнил, что это платная услуга. Он планирует собрать необходимую сумму для её оплаты с помощью людей, неравнодушных к судьбе стрелка.

Получить оперативный комментарий в главном военном следственном управлении СК РФ URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.

Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. После караула он открыл огонь по своим сослуживцам. Восемь человек от полученных ранений скончались на месте. Еще двое — выжили, но до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Свой поступок тюменец объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами со стороны старослужащих.