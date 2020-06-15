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Что можно и что нельзя в Пермском крае на карантине. Новые правила

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, фотовыставка уличная
Режим самоизоляции в регионе продлен до 23 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 23 июня. Врио губернатора края Дмитрий Махонин внес соответствующие изменения в указ. Решение продлить ограничительные меры в регионе краевые власти приняли по итогам заседания оперштаба 15 июня. Это связано с тем, что в регионе остается высоким коэффициент распространения коронавируса, при этом запас свободного коечного фонда сократился.

По данным на 15 июня в крае выявлено 2755 инфицированных COVID-19. Резкий рост числа заразившихся отмечался в минувшее воскресенье. Причину предстоит выяснить в ближайшее время, отметили в ходе заседания регионального оперштаба. Некоторые послабления режима самоизоляции все же приняты руководством региона. URA.RU публикует новый список того, что можно и что нельзя в крае еще неделю.

В Пермском крае разрешено:

  • Выдача медсправок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • Оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей (с 15 июня);
  • Профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов (с 22 июня);
  • Выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей (дистанционно — с 16 июня);
  • Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;
  • Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;
  • Одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;
  • Учреждениям культуры проводить репетиции;
  • Профессиональным спортклубам проводить тренировки;
  • Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;
  • Посещать суды;
  • Ездить на дачи и возвращаться с них;
  • Посещение детских площадок;
  • Посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

  • Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
  • Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
  • Газетные киоски;
  • Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
  • Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
  • Компьютерные магазины;
  • Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
  • Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
  • Фотосалоны;
  • Киоски по изготовлению ключей;
  • Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;
  • Молочные кухни и донорская служба (с 1 июля).

В Пермском крае запрещено:

  • Посещать набережную Перми;
  • Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
  • Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;
  • Посещать пляжи и кладбища;
  • Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
  • Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • Бронировать места в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также заселяться в них;
  • Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
  • Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
  • Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
  • Сплавы и походы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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