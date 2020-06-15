Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 23 июня. Врио губернатора края Дмитрий Махонин внес соответствующие изменения в указ. Решение продлить ограничительные меры в регионе краевые власти приняли по итогам заседания оперштаба 15 июня. Это связано с тем, что в регионе остается высоким коэффициент распространения коронавируса, при этом запас свободного коечного фонда сократился.
По данным на 15 июня в крае выявлено 2755 инфицированных COVID-19. Резкий рост числа заразившихся
В Пермском крае разрешено:
- Выдача медсправок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов (в том числе стоматологов);
- Оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей (с 15 июня);
- Профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов (с 22 июня);
- Выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей (дистанционно — с 16 июня);
- Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;
- Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;
- Одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;
- Учреждениям культуры проводить репетиции;
- Профессиональным спортклубам проводить тренировки;
- Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;
- Посещать суды;
- Ездить на дачи и возвращаться с них;
- Посещение детских площадок;
- Посещение работающих организаций.
В Пермском крае могут работать:
- Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
- Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
- Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
- Газетные киоски;
- Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
- Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
- Компьютерные магазины;
- Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
- Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
- Фотосалоны;
- Киоски по изготовлению ключей;
- Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;
- Молочные кухни и донорская служба (с 1 июля).
В Пермском крае запрещено:
- Посещать набережную Перми;
- Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
- Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;
- Посещать пляжи и кладбища;
- Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
- Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- Бронировать места в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также заселяться в них;
- Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
- Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
- Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
- Сплавы и походы.
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