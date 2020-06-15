Режим самоизоляции в регионе продлен до 23 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 23 июня. Врио губернатора края Дмитрий Махонин внес соответствующие изменения в указ. Решение продлить ограничительные меры в регионе краевые власти приняли по итогам заседания оперштаба 15 июня. Это связано с тем, что в регионе остается высоким коэффициент распространения коронавируса, при этом запас свободного коечного фонда сократился.

По данным на 15 июня в крае выявлено 2755 инфицированных COVID-19. Резкий рост числа заразившихся отмечался в минувшее воскресенье. Причину предстоит выяснить в ближайшее время, отметили в ходе заседания регионального оперштаба. Некоторые послабления режима самоизоляции все же приняты руководством региона. URA.RU публикует новый список того, что можно и что нельзя в крае еще неделю.

В Пермском крае разрешено:

Выдача медсправок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов (в том числе стоматологов);

Оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей (с 15 июня);

Профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов (с 22 июня);

Выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей (дистанционно — с 16 июня);

Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;

Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;

Одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;

Учреждениям культуры проводить репетиции;

Профессиональным спортклубам проводить тренировки;

Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;

Посещать суды;

Ездить на дачи и возвращаться с них;

Посещение детских площадок;

Посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;

Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;

Газетные киоски;

Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;

Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;

Компьютерные магазины;

Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;

Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;

Фотосалоны;

Киоски по изготовлению ключей;

Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;

Молочные кухни и донорская служба (с 1 июля).

В Пермском крае запрещено:

Посещать набережную Перми;

Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;

Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;

Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;

Посещать пляжи и кладбища;

Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;

Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;

Бронировать места в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также заселяться в них;

Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;

Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;

Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;

Сплавы и походы.