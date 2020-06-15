Прокуратура проверит воспитательницу, которая пила в детском саду

Женщина выпивала в то время, когда дети спали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге выявлена воспитательница, которая пила алкоголь прямо на рабочем месте, пока дети спали. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Сегодня, 15 июня 2020 года, в 09.10 на пульт оперативных служб поступило сообщение от жительницы города о том, что воспитатель в частном детском саду, расположенном по ул. Красных Командиров в Екатеринбурге, находится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Выяснилось, что в половине восьмого утра родители привели в садик четырех детей в возрасте двух-четырех лет. Через час в садик пришли еще две родительницы и заметили, что воспитательница пьяная. Они сразу позвонили в полицию. При опросе воспитательница призналась, что она уложила детей досыпать, а сама пошла на кухню и пила алкоголь.

В отношении воспитательницы полицейские составили протоколы по статьям КоАП РФ «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории». Началась прокурорская проверка в отношении предпринимательницы, которая открыла детский сад в декабре 2018 года.

«Будет дана правовая оценка ее действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период противодействия распространению коронавирусной инфекции», — добавила Марина Кантова.