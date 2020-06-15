14 июня 2020

Прокуратура проверит воспитательницу, которая пила в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьный урок посвященный Сталинградской битве. Челябинск, алкоголизм, бутылка, водка, пьянство, дети, алкоголь, школьники, водка из посылки на фронт
Женщина выпивала в то время, когда дети спали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге выявлена воспитательница, которая пила алкоголь прямо на рабочем месте, пока дети спали. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Сегодня, 15 июня 2020 года, в 09.10 на пульт оперативных служб поступило сообщение от жительницы города о том, что воспитатель в частном детском саду, расположенном по ул. Красных Командиров в Екатеринбурге, находится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Выяснилось, что в половине восьмого утра родители привели в садик четырех детей в возрасте двух-четырех лет. Через час в садик пришли еще две родительницы и заметили, что воспитательница пьяная. Они сразу позвонили в полицию. При опросе воспитательница призналась, что она уложила детей досыпать, а сама пошла на кухню и пила алкоголь.

В отношении воспитательницы полицейские составили протоколы по статьям КоАП РФ «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории». Началась прокурорская проверка в отношении предпринимательницы, которая открыла детский сад в декабре 2018 года.

«Будет дана правовая оценка ее действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период противодействия распространению коронавирусной инфекции», — добавила Марина Кантова.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...