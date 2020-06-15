Хранить сбережения следует и в рублях, и в валюте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в крупных российских банках нет никаких проблем, поэтому снимать деньги со вкладов необязательно. Однако будет эффективнее хранить и накапливать средства другими способами. В беседе с URA.RU финансисты назвали самые удачные варианты для сбережений россиян.

Хранение сбережений в валюте

По мнению экономиста Сергея Хестанова, из-за нестабильной ситуации в стране лучше хранить деньги в валюте. «Я советую отделить часть денег, которую вы не собираетесь тратить в ближайшее время (год-два), и положить эти средства на валютный вклад. Вероятность того, что на длинном горизонте рубль обесценится и случится девальвация, очень высокая. У доллара тоже есть своя инфляция, но она в разы меньше, чем у рубля», — поделился эксперт.

С этим согласна и финансовый консультант Алена Никитина. Однако, по ее мнению, средства следует хранить на депозите одновременно и в рублях, и в валюте (50/50 — для низких и средних сумм, 30/70 — для больших сумм).

Вклад в недвижимость

«Лучший способ накопления средств — вклад в недорогую недвижимость под сдачу. Если на это пока нет средств, нужно или дождаться, когда на депозите накопится необходимая для покупки сумма, или объединиться с кем-то», — советует Алена Никитина. При этом выгоднее самому жить в съемной квартире и сдавать купленное жилье.

Однако Хестанов предупреждает: в ближайшее время рынок недвижимости в России может упасть. «Недвижимость в России довольно сильно переоценена: относительно доходов россиян она стоит слишком дорого. Поэтому не исключено, что за этот кризис цены на недвижимость серьезно понизятся», — предполагает экономист.

При этом вкладывать сбережения в другие дорогостоящие покупки, в том числе в покупку автомобиля, будет невыгодно — стоимость таких предметов всегда понижается.

Ценные бумаги

Хранение сбережений в ценных бумагах станет эффективным способом приумножить деньги. Однако эксперты предупреждают: этот вариант подойдет только тем россиянам, кто разбирается в данной сфере. «И облигации, и тем более акции подойдут не всем, поскольку в этой сфере нередки колебания. Были времена, когда рынок акций был устроен таким образом, что, какую бумагу ни купишь, все равно заработаешь. Однако это было только до 2008 года. Теперь рынок работает так очень редко. И чем выше доход — тем выше будет риск», — объясняет Хестанов.