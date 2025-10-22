Песков раскрыл URA.RU ожидания Кремля от встречи Путина и Трампа в Будапеште
В Кремле раскрыли ожидания от предстоящей встречи президентов России и США в Будапеште
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле раскрыли ожидания от предстоящей в Будапеште новой встречи президентов России и США. Как сказал URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и Дональд Трамп всегда работают на результат.
«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заявил Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что предстоящий саммит с президентом Путиным должен оказаться результативным. Он сказал, что ему «не хотелось бы терять время впустую».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.