Песков раскрыл URA.RU ожидания Кремля от встречи Путина и Трампа в Будапеште

В Кремле раскрыли ожидания от предстоящей встречи президентов России и США в Будапеште Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле раскрыли ожидания от предстоящей в Будапеште новой встречи президентов России и США. Как сказал URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и Дональд Трамп всегда работают на результат.

«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заявил Песков.