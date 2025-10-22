Логотип РИА URA.RU
Песков раскрыл URA.RU ожидания Кремля от встречи Путина и Трампа в Будапеште

Песков поделился ожиданиями Кремля от встречи Путина и Трампа в Будапеште
22 октября 2025 в 14:05
В Кремле раскрыли ожидания от предстоящей встречи президентов России и США в Будапеште

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле раскрыли ожидания от предстоящей в Будапеште новой встречи президентов России и США. Как сказал URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и Дональд Трамп всегда работают на результат.

«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заявил Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что предстоящий саммит с президентом Путиным должен оказаться результативным. Он сказал, что ему «не хотелось бы терять время впустую».

