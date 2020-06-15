Мэру из ХМАО грозит тюремный срок за браконьерство

Главе поселка Кедровый Ивану Воронову рыбалка на осетра может стоить карьеры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура признала законным возбуждением уголовного дела против одного из глав сельских поселений ХМАО за незаконный улов рыбы, занесенной в Красную книгу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение и перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ)», — сообщили в уральской транспортной прокуратуре. По информации источник URA.RU речь идет о главе поселка Кедровый Иване Воронове.

По данным следствия, чиновник был пойман в ходе рейда сургутского линейного отдела МВД совместно с рыбохраной. В лодке югорского мэра были обнаружены три особи обского осетра, которые занесены в Красную книгу. «В настоящее время следователем следственного управления проведен осмотр орудия улова, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена ихтиологическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР. Чиновнику грозит наказание до четырех лет тюрьмы.