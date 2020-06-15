КПРФ назвала шорт-лист кандидатов на пост губернатора ХМАО

Югорские коммунисты определились с кандидатами на пост губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Представители КПРФ определились с кандидатами на пост главы ХМАО на осенних выборах, которые будут соперничать с действующим губернатором Натальей Комаровой. Среди них депутат Госдумы Николай Езерский, первый секретарь югорского отделения Алексей Савинцев и помощник депутата Госдумы Жалауддин Абдуразаков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас кандидатуры отправлены в Москву, где их должен согласовать центральный комитет партии, но там обычно говорят так: „регионам видней“, поэтому мы не сомневаемся, что именно эти три фамилии будут в списке кандидатов», — добавил инсайдер. Официально, в югорском отделении КПРФ заявляют, что решение еще не принято. «Вопрос выдвижения кандидатов прерогатива кадровой комиссии ЦК КПРФ, пока кадровой комиссии не было. Вопрос решится в ближайшее время, в силу чего мы не можем пояснить по кандидатам на должность Губернатора на данный момент», — прокомментировали в пресс-службе КПРФ в ХМАО.

Лидер югорских справедливороссов Михаил Сердюк заявил, что партия определится со своим кандидатом в июле. Координатор регионального отделения ЛДПР в ХМАО Евгений Данников сообщил, что ждет еще предложений от непарламентских партий, но до конца июня выбор будет сделан.

«Единая Россия» собирается поддержать кандидатуру Натальи Комаровой на осенних выборах губернатора ХМАО. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Конечно», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, намерена ли «Единая Россия» выдвигать кандидатуру действующего губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что Комарова заручилась поддержкой президента России Владимира Путина для выдвижения на новый губернаторский срок. Известно, что в правительстве ХМАО готовится стратегия развития Югры до 2050 года. Она и должна стать основой предвыборной программы главы региона. Голосование пройдет 13 сентября 2020 года.