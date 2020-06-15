Обстоятельства заражения бизнесмена из окружения Владимира Тунгусова не раскрываются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Основатель одной из крупных строительных фирм Екатеринбурга, тесно связанных с семьей бывшего вице-мэра Екатеринбурга, экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, заразился коронавирусом. Как сообщают источники агентства, некоторое время предприниматель находился в тяжелом состоянии, и у врачей были серьезные опасения за его жизнь.

«[Бизнесмен] лежал в больнице в тяжелом состоянии — у медиков были серьезные опасения за его жизнь. Сейчас он пошел на поправку», — рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. Обстоятельства заражения девелопера при этом не раскрываются. Также неизвестна больница, в которой лечится предприниматель. «Скорее всего, это ГКБ №40 — единственное место, где можно вывести человека из тяжелого состояния», — полагает источник URA.RU.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники писало, что весной, когда распространение COVID-19 в Свердловской области только набирало обороты, Тунгусов анонимно в виде пожертвования направил в ГКБ №40 аппарат искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 233 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост в Екатеринбурге составил 208 случаев. Всего в регионе зафиксировано 9558 заболевших.