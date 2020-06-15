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Ранее на объекте одной из «дочек» «Газпром нефти» на Ямале обнаружили новые залежи нефти. Речь идет о месторождении под Ноябрьском, которое несколько лет находилось в законсервированном состоянии.

Помимо Миллера и Дюкова в совет директоров «Газпром нефти» входят Владимир Алисов, Андрей Дмитриев, Сергей Кузнец, Александр Медведев, Елена Михайлова, Виталий Маркелов, Сергей Меньшиков, Фамил Садыгов, Кирилл Селезнев, Валерий Сердюков и Михаил Середа.

Сообщается, что денежные вознаграждения получат директора, не занимающие исполнительные должности в самой компании. Таким образом, премию не получит Александр Дюков — глава компании.

Акционеры «Газпром нефти» в ходе годового собрания утвердили выплату премий совету директоров компании. С учетом всех применяемых для расчета формул, каждый из членов совета получит порядка 40 миллионов рублей. Председатель совета директоров Алексей Миллер получит премию в 60 миллионов. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Директора «Газпром нефти» получат по 40-60 миллионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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