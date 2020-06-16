Экспозиция, посвященная Николаю Кузнецову, откроется в парке «Россия — моя история» Фото: Вадим Шипицын © URA.RU

В Екатеринбурге появится музей, посвященный легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Об этом URA.RU сообщили создатели экспозиции. Она откроется в парке «Россия — моя история» 24 июня — в день Парада Победы. Презентация пройдет в режиме онлайн и станет первым крупным культурным событием столицы Урала за все время карантина по коронавирусу.

Экспозицию готовила одна из ведущих музейных фирм в мире — «Кворнинг дизайн» из Дании, используя материалы музея Николая Кузнецова в Талице. «Но мы не дублируем экспозицию талицкого музея — у нас нет упора на предметный ряд. Наша экспозиция построена по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика», — рассказал первый заместитель директора парка «Россия — моя история» Дмитрий Калинин.

Николай Кузнецов (слева) в форме немецкого офицера Фото: Здоровило Петр/Архив ТАСС

Примечательно, что музей Кузнецова открывается на частные пожертвования. «Экспозиция создана на средства Русской медной компании при живом, деятельном участии Игоря Алтушкина, — рассказала генеральный директор парка „Россия — моя история“ Наталья Прошина. — Это будет достойный подарок от РМК и нашего парка городу и всей стране в юбилейный год Победы».

Николая Кузнецова называют «уральским Джейсом Бондом», но музейщики предпочитают выражение «разведчик №1». «Он круче Джеймса Бонда, — считает Прошина. — Он не обучался в спецшколах за рубежом — это простой парень из уральский глубинки, наш земляк. Но при этом это человек, совершивший невероятный подвиг в тылу врага: он общался с высшим руководством вермахта и выполнял невозможные задания. Он как-то писал, что если бы люди узнали, как все происходило, они бы не поверили. Воссоздать его точную биографию пока невозможно: архивы все еще засекречены и будут открыты не ранее 2025 года, поэтому наша экспозиция — это расследование одной из главных загадок Великой Отечественной войны».

Будущий «разведчик №1» родился в селе Зырянка Талицкого района Свердловской области в 1911 году. С детства проявлял незаурядные способности к языкам — овладел в совершенстве немецким, освоил также польский, украинский, эсперанто и коми. В годы коллективизации участвовал в рейдах по деревням — его бесстрашие (подвергался нападениями крестьян) и свободное владение коми-пермяцким языком привлекли внимание госбезопасности: в конце 30-х годов он становится агентом НКВД. В начале войны ему разрабатывают легенду немецкого офицера Пауля Зиберта и забрасывают в немецкий тыл — в город Ровно (Украина).

За годы войны ему удается уничтожить или взять в плен десятки офицеров рейха, а также получить стратегически важную информацию (например, о готовящемся покушении на Сталина, Рузвельте и Черчилля в Тегеране). В январе 1944 Кузнецов погиб при столкновении с бойцами Украинской повстанческой армии, точные обстоятельства гибели долгое время не были известны. В Свердловской области есть музей в городе Талица, открытый в 1961 году и реконструированный в 2011 году. во времена губернатора Александра Мишарина, однако из-за отдаленности (215 км от Екатеринбурга) он мало посещаем, поэтому и было решено открыть музей Николай Кузнецова в столице Урала.