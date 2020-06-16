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Глава Прикамья объединяет элиты перед выборами. Для этого найден общий враг

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, губернатор, махонин дмитрий
Махонин призывает всех подписать «Манифест общественного согласия» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин призвал политиков и общественников объединиться и подписать «Манифест общественного согласия», который он представил на встрече с представителями региональных отделений политических партий.

«Основная проблема — оторванность государственной власти от общественных институтов и населения. Как руководитель региона, я обязан гарантировать, чтобы эти подходы концептуально поменялись. Для этого необходим открытый диалог между обществом, политическими партиями и движениями», — цитирует Махонина «Коммерсант».

Председатель Общественной палаты Пермского края, проректор ПГНИУ Дмитрий Красильников отметил, что «борьба различных политических группировок внутри региона тормозит его социально-экономическое развитие». Подписавшие манифест объединятся для победы над пандемией и ликвидации ее последствий, повышения благосостояния жителей и создания условий для роста экономического потенциала. Присоединиться к манифесту сможет любой житель Прикамья. Пока что манифест готовы подписать только представители «Единой России». Остальные партии относятся к нему настороженно.

Политический консультант Сергей Иванов считает, что с помощью манифеста команда Дмитрия Махонина пытается сыграть на контрасте с предыдущим главой региона Максимом Решетниковым. Если Решетников принимал решения единолично, то Дмитрий Махонин апеллирует к участникам политических процессов.

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин придумал хитрый ход с выдвижением на выборы. Он не будет торопиться с подачей документов, а выдвинет свою кандидатуру уже после того, как это сделают первые претенденты на кресло главы регион. Такая тактика считается нормальной практикой на конкурентных выборах, рассказал URA.RU доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон. При этом он говорит, что у Махонина просто нет возможности для того, чтобы не выдвинуть свою кандидатуру.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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