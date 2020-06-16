Минобороны объяснило, в каких городах пройдут парады Победы

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Кроме того, стало известно, что в 13 регионах России парад Победы был отменен из-за ситуации с коронавирусом, пишет сайт VSE42.RU . Шествия не состоятся в Челябинске, Саранске, Пензе, Перми, Курске, Белгороде, Орле, Вологде, Пскове, Нижнем Тагиле, Вологде, Ярославле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Также парады будут в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске. Подчеркивается, что при подготовке к празднованию Дня Победы приняты меры по недопущению распространения коронавируса. В частности проводится постоянная дезинфекция мест проведения тренировок, транспортных средств и помещений для проживания личного состава. Все военные, участвующие в параде, проходят тестирование на наличие COVID-19.

«Военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года пройдут в 28 городах», — говорится в сообщении. Отмечается, что празднование пройдет в девяти городах-героях: Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Парад Победы пройдет 24 июня в 28 российских городах. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны РФ.

В 13 регионах России парад Победы был отменен Фото: Анна Майорова © URA.RU

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