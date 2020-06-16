15 июня 2020

Огромные долги Турции перед Россией объяснили «восточным торгом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Неуплата долгов не скажется на русско-турецких отношениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Частные турецкие импортеры не выплачивают долг в размере около двух миллиардов долларов перед «Газпромом», так как ведут торг и стараются снизить сумму выплат. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин.

«Это обычная ситуация для отношений Турции с зарубежными странами. Это особенность турецкой, даже восточной политики — вести торг по любому вопросу. Просто идет восточный торг, турецкий базар», — объяснил он. Востоковед добавил, что Турция пытается выиграть различные бонусы от своего политического положения. Также Шипицин предположил, что страна хочет снизить сумму платежей.

При этом бывший дипломат уверен, что неуплата долгов не скажется на русско-турецких отношениях. «Принципиально это не повлияет на отношения с Россией. На сегодняшний день мы заинтересованы в Турции. Это и газопровод, и ситуация на Ближнем Востоке, где мы так или иначе сотрудничаем», —рассказал он. Кроме того, Шипциин считает, что в итоге страна все-таки погасит свои долговые обязательства.

Ранее стало известно, что семь турецких частных компаний задолжали «Газпрому» за поставленный российский газ около двух миллиардов долларов. Речь идет о задолженности в соответствии с условием take or pay («бери или плати»), пишет RNS. Такое условие предполагает, что клиенты «Газпрома» обязаны заплатить за определенный объем, даже если он им не нужен.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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