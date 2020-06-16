15 июня 2020
14 июня 2020

Поросят, которых раздают курганцам, покупают на деньги чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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7 агропромышленная выставка Курган, поросята
Власти Курганской области будут дорабатывать план выдачи поросят и телят курганцам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

С курганских чиновников власти собрали 27,4 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Деньги пойдут на поросят и телят, которых раздают людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, а также на помощь безработным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

«За счет средств органов власти Курганской области в сумме 13,9 млн рублей учреждениями, подведомственными Главному управлению соцзащиты населения, отдельным категориям граждан будет оказана социальная помощь в виде крупного рогатого скота, свиней», — сообщили агентству в правительстве в ответе на запрос о собранных с чиновников средств.

На двух бесплатных поросят могут рассчитывать зауральцы, у которых в хозяйстве уже есть не более двух поросят либо вообще нет свиней. Телят будут выдавать жителям региона, у которых нет большого хозяйства, но есть дойная корова.

С муниципальных служащих при этом, сообщает правительство, собраны средства в размере 13,5 млн рублей. Деньги пойдут на оплату труда тем, кто из-за коронавируса остался без заработка и устроился на общественные работы. Также на помощь безработным в областной бюджет поступили безвозмездные средства в размере 1,4 млн рублей.

В открытом доступе отчеты по расходованию благотворительных средств размещены не будут. «Финансовые отчеты по расходованию средств производятся в соответствии с законодательством. Формирование отдельной отчетности не предусмотрено», — говорится в ответе властей.

14 апреля Шумков заявил, что часть зарплаты сотрудников областного правительства пойдет на оплату труда безработных, занятых на общественных работах. С такой же просьбой он обратился к администрациям муниципалитетов региона. По данным источников, чиновники сдавали 15% от зарплаты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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