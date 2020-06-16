15 июня 2020
14 июня 2020

Главное мероприятие саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске отменили

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные спортсмены не смогут приехать в Россию из-за пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Спортивные игр стран БРИКС, которые должны были состояться в Челябинске летом 2020 года, не состоятся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в правительстве области. При этом власти подчеркивают, что организационно область полностью готова к мероприятию и предлагает провести его в 2021 году.

«Соответствующая инициатива направлена регионом в Минспорта РФ», — добавили в пресс-службе правительства. Власти объяснили это решение сложной эпидемиологической ситуацией на Южном Урале и в мире.

«Приезд зарубежных делегаций в полном составе время невозможен из-за распространением коронавируса в различных странах. Из-за этого также возникают сложности у спортсменов с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы, — пояснили в пресс-службе. — Также остаётся сложной эпидситуация и в регионе».

Игры должны были стать масштабным мероприятием с участием 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей. Провести их планировали с 20 по 28 июня, затем из-за карантина по COVID-19 сроки сдвинули на 12—20 сентября.

При снятии всех ограничений регион готов принять международные спортивные события в 2021 году. «Также предлагаю рассмотреть возможность включения Челябинска в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта», — добавил губернатор Алексей Текслер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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