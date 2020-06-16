15 июня 2020

Свердловскую область начали готовить к выходу из карантина. Создана спецгруппа

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по новому набору студентов УГМУ. Екатеринбург, ковтун ольга
Ольга Ковтун сначала вошла с состав оперштаб по борьбе с коронавирусом, а теперь возглавила отдельный губернаторский проект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал начало работ над комплексной программой «Общественное здоровье уральцев», которая определит стратегию подготовки общественных пространств после эпидемии коронавируса. Ее разработкой займется группа региональных чиновников и ученых.

«Мы с учеными, производственниками, а также с представителями Роспотребнадзора и Росздравнадзора начали работать над комплексной программой „Общественное здоровье уральцев“. Рабочую группу возглавила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Жду от группы оформленных предложений в ближайшее время. Будем их обсуждать в правительстве и с депутатами, с общественными организациями», — написал Куйвашев в Instagram.

По данным URA.RU, ответственным за координацию разработки проекта по линии правительства региона назначен первый замгубернатора Алексей Орлов. В состав группы вошли, в том числе, замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов, первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, зампред общественной палаты региона Сергей Майзель, зампред главы регионального Заксобрания Виктор Маслаков.

Рабочей группе, в том числе, нужно подготовить предложения по санитарной обработке общественных пространств, подъездов, общественного транспорта, использованию средств обеззараживания и масок.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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