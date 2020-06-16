Новые инфекционные госпитали будут вмещать около 300 пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО заключило контракты на строительство двух инфекционных центров в Салехарде и Новом Уренгое. Как следует из текста соглашений, в учреждениях разместят суммарно 300 коек. Деньги на строительство выделят из бюджета Ямала, общая сумма превышает 2,4 млрд рублей. С помощью госпиталей власти хотят перестраховаться на случай второй волны коронавируса.

Согласно данным портала госзакупок, контракты подписывала «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Несмотря на аукционный характер закупки, конкурс не был объявлен. Ямальские власти сами назначили единственного подрядчика — компанию «Гор-Строй», которая больше пяти лет выполняет крупные заказы окружного правительства. В частности, в данный момент застройщик возводит несколько школ и детсадов на общую сумму 1,3 млрд рублей.

По условиям соглашений, «Гор-Строй» спроектирует и построит инфекционный центр на 200 коек в Новом Уренгое за 1,5 млрд рублей. Иная задача будет стоять перед компанией в Салехарде. Там застройщик должен перепрофилировать местный долгострой — незавершенный тепличный комплекс для выращивания огурцов и помидоров. Работы оцениваются в 949 млн рублей. Оба контракта должны быть исполнены до января 2021 года.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили URA.RU, что ждут завершения работ гораздо раньше — к сентябрю в Салехарде и к октябрю в Новом Уренгое. Там уточнили, что возвести госпитали распорядился лично губернатор Дмитрий Артюхов. «Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. В центрах будет установлено самое современное оборудование», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Получить комментарий «Гор-Строя» на момент публикации URA.RU не удалось, телефон компании оказался недоступен. Известно, что фирма зарегистрирована в Чечне, в городе Грозном. «Гор-Строй» существует больше 13 лет, она принадлежит бизнесмену Асланбеку Абдусаламову, который с 2014 года занимается крупными заказами властей ЯНАО. По данным из открытых источников, выполнил девять контрактов на сумму 4,1 млрд рублей.

Согласно последним данным, в ЯНАО подтверждено 3505 случаев коронавируса. За последнюю неделю в округе произошел резкий скачок числа инфицированных. С 12 июня количество заболевших выросло сразу на 15% — за пять дней в округе успел заразиться 541 человек. За время эпидемии скончались 18 ямальцев с COVID.