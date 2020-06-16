Число зараженных на Ямале превысило 3500 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался очередной пациент с подтвержденным коронавирусом. Погибшая женщина заразилась лишь полторы недели назад и не смогла справиться с болезнью. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Высокая смертность больных COVID приводит к тому, что пандемия на Ямале развивается по самому пессимистичному сценарию.

«В Новоуренгойской больнице скончалась женщина в возрасте 61 года, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациентка заболела 6 июня. В стационаре была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, осложнившаяся дыхательной недостаточностью. Усугубило течение пневмонии наличие у пациентки ряда заболеваний, в том числе хронических», — сообщила глава оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, женщина резко почувствовала себя хуже на шестой день. В итоге организм не справился с осложнениями.

Кроме того, за минувшие сутки в ЯНАО коронавирус подтвердился у 93 человек. Новые случаи инфекции проявились сразу в большом количестве городов и сел по всему Ямалу, а также на месторождениях. Распределение выглядит так:

Новый Уренгой — 44;

Муравленко — 5;

Надым — 5;

Ноябрьск — 4;

Пурпе — 4;

Салехард — 3;

Губкинский — 2;

Тарко-Сале — 2;

Уренгой — 1;

Пангоды — 1;

Аксарка — 1;

предприятия в районе Нового Уренгоя — 18;

предприятия в районе Ноябрьска — 1;

месторождения Пуровского района — 1.

Широкое распространение коронавируса власти связывают с «семейными» заражениями. «Заболеваемость в населенных пунктах округа фиксируется у контактных в действующих очагах, выявляются и новые, в основном небольшие домашние. Большинство заболевших и имеющих клинические проявления инфекции переносят ее в легкой или средней формах, у 83% диагностировано ОРВИ», — уточнила Бучкова.

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе официально подтверждено 3505 случаев коронавируса. С 12 июня число заболевших выросло сразу на 15% — за пять дней в округе успел заразиться 541 человек. Помимо этого, третий день подряд в ЯНАО умирают люди с коронавирусом. Смерть пациентки из Нового Уренгоя стала 18 за время эпидемии. На данный момент пандемия на Ямале развивается по самому пессимистичному сценарию, который прогнозировало URA.RU. По расчетам агентства, при нынешнем положении дел коэффициент распространения инфекции (Rt) достигнет нормы не раньше 20 июня. Пока этого не произойдет, карантин не будет снят.

По данным Роспотребнадзора на 11 июня, коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале был превышен на 30%, этот показатель продолжает расти. Вместе с тем источники URA.RU в политических кругах ЯНАО утверждали, что карантин будет снят, чтобы привлечь электорат на голосование по Конституции, которое досрочно уже началось в регионе.

Фото: стопкоронавирус.рф