В Минприроды связали аварию в Норильске с изменением климата. ВИДЕО

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин связал утечку топлива с движением растаявшего грунта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разлив порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов в Норильске может быть связан с глобальным потеплением, из-за которого размораживается грунт в Арктике. Об этом в ходе своего совещания в Норильске заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Есть большая вероятность, что связано это с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», — приводит Lenta.ru слова Кобылкина.

Авария произошла в Норильске 29 мая. Из топливных резервуаров ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала в близлежащие реки Далдыкан и Амбарную. О происшествии стало известно лишь через несколько дней из социальных сетей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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