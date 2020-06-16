Разлив порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов в Норильске может быть связан с глобальным потеплением, из-за которого размораживается грунт в Арктике. Об этом в ходе своего совещания в Норильске заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
«Есть большая вероятность, что связано это с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», — приводит Lenta.ru слова Кобылкина.
Авария произошла в Норильске 29 мая. Из топливных резервуаров ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала в близлежащие реки Далдыкан и Амбарную. О происшествии стало известно лишь через несколько дней из социальных сетей.
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