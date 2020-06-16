На месте ЧП — железное месиво Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Два человека погибли и семь получили ранения и травмы в ДТП с шестью автомобилями на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Тяжело груженая фура раздавила четыре попутные легковушки и один грузовик. Движение на участке ДТП перекрыто. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Авария случилась 16 июня в Катав-Ивановском районе, на 1649-м километре трассы М-5. Как сообщил 36-летний водитель, из-за отказа тормозов его грузовой автомобиль совершил столкновение с движущимися попутно автомобилями Lada Granta, „ВАЗ-2114“, Ауди-Q7, „Рено Сандеро“ и грузовиком „Сино“, — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения».

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Авария произошла на ремонтируемом участке трассы через реку Сильга. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области